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Sport

Trump vrea un luptător la pupitrul Casei Albe: Dana White, șeful UFC, propus pentru funcția de purtător de cuvânt

o Scris de oana antipa
Trump vrea un luptător la pupitrul Casei Albe: Dana White, șeful UFC, propus pentru funcția de purtător de cuvânt
Aosom
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, că i-a oferit lui Dana White, directorul executiv al Ultimate Fighting Championship (UFC), funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe.

Sursa: Mediafax Ro

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