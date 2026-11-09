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Sport

Tunisienii nu l-au iertat pe Laurențiu Reghecampf: „Își trăiește ultimele zile la FCSB”

a Scris de anca flondor
Tunisienii nu l-au iertat pe Laurențiu Reghecampf: „Își trăiește ultimele zile la FCSB”
Aosom
După eșecul înregistrat de FCSB, jurnaliștii tunisieni l-au taxat imediat pe antrenorul plecat cu scandal de la Esperance Tunis.

Sursa: Stiri Pe Surse

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