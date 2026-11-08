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Turneul Campioanelor 2026 a început cu un meci fără istoric! Noskova, victorie clară cu Kostyuk

n Scris de nicu savin
Turneul Campioanelor 2026 a început cu un meci fără istoric! Noskova, victorie clară cu Kostyuk
Aosom
Turneul Campioanelor 2026 a început cu duelul dintre Linda Noskova și Marta Kostyuk, cea care a înlocuit-o în grupa 1 pe Elena Rybakina. Faptul că ucraineanca a

Sursa: Eurosport Romania

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