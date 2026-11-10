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Sport

Turneul Campioanelor: diseară putem afla numele primei semifinaliste și prima jucătoare eliminată

c Scris de cristian mihală
Turneul Campioanelor: diseară putem afla numele primei semifinaliste și prima jucătoare eliminată
Aosom
Diseară se dispută meciurile cu numărul doi din Grupa A de la Turneul Campioanelor și, în funcție de rezultate, am putea să știm deja prima semifinalistă sau te

Sursa: Eurosport Romania

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