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Sport

Turneul Campionilor 2026: Știm al 7-lea jucător calificat, după înfrângerea suferită de Tommy Paul

t Scris de tudor moisa
Turneul Campionilor 2026: Știm al 7-lea jucător calificat, după înfrângerea suferită de Tommy Paul
Aosom
Frances Tiafoe este al 7-lea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor, după ce Ben Shelton l-a învins pe Tommy Paul, scor 6-4, 4-6, 6-3, în sferturile

Sursa: Eurosport Romania

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