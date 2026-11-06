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Sport

Turneul Campionilor 2026: Ultimul participant, decis în mod dramatic, după revenirea lui Alcaraz

t Scris de tudor moisa
Turneul Campionilor 2026: Ultimul participant, decis în mod dramatic, după revenirea lui Alcaraz
Aosom
Carlos Alcaraz l-a învins pe Taylor Fritz în sferturi la Paris, după ce a salvat două mingi de meci. Rafa Jodar se califică la Turneul Campionilor.

Sursa: Eurosport Romania

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