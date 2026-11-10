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U-BT, a patra înfrângere la rând în EuroCup! Campioana are o singură victorie în ultimele 8 meciuri

b Scris de bianca dumitru
U-BT, a patra înfrângere la rând în EuroCup! Campioana are o singură victorie în ultimele 8 meciuri
Aosom
U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa Turk Telekom Ankara, cu scorul de 89-81 (21-19, 31-14, 21-30, 16-18), marți seara, în BTarena din Cluj-Napoca, într-un

Sursa: Eurosport Romania

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