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Sport

U-BT Cluj-Napoca încearcă să oprească seria rezultatelor negative. Turk Telekom vine marți în BTarena

C Scris de Cosmin Pirv
U-BT Cluj-Napoca încearcă să oprească seria rezultatelor negative. Turk Telekom vine marți în BTarena
Aosom
U-BT Cluj-Napoca are un bilan de dou victorii i patru înfrângeri în Grupa B a EuroCup, la fel ca adversarii din Turcia. Turk Telekom vine îns dup o victorie clar, scor 98-78, cu Skyliners Frankfurt, … [+1008 chars]

Sursa: mediafax.ro

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