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Sport

U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor

d Scris de daniel mihai dragomir
U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor
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U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de formația spaniolă La Laguna Tenerife, joi seara, în deplasare, într-un meci din etapa a șasea a competiției masculine de baschet BKT EuroCup

Sursa: Stiri Pe Surse

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