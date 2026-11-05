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Sport

U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor, în șase meciuri

p Scris de petre apostol
U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor, în șase meciuri
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U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de formația spaniolă La Laguna Tenerife, cu scorul de 73-113, joi seara, în deplasare, într-un meci din etapa a șasea a competiției masculine de baschet BKT EuroCup. Echipa gazdă, liderul grupei B, a condus partida de la început până la final.

Sursa: Mediafax Ro

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