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Sport

U-BT, eșec la 40 de puncte diferență în Tenerife

i Scris de ionuţ grindean
U-BT, eșec la 40 de puncte diferență în Tenerife
Aosom
Formația antrenată de Mihai Silvășan a fost din nou învinsă în EuroCup, scor 113-73.

Sursa: Ziua De Cluj

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