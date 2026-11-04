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U-BT întâlnește liderul Grupei B din EuroCup, La Laguna Tenerife: "Ne vom lupta să fim cea mai bună variantă a noastră"

i Scris de ionuţ grindean
U-BT întâlnește liderul Grupei B din EuroCup, La Laguna Tenerife: "Ne vom lupta să fim cea mai bună variantă a noastră"
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Campioana României continuă seria meciurilor complicate, cu un duel în Insulele Canare.

Sursa: Ziua De Cluj

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