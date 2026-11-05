 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

U-BT joacă azi în deplasare cu La Laguna Tenerife în EuroCup

i Scris de ionuţ grindean
U-BT joacă azi în deplasare cu La Laguna Tenerife în EuroCup
Aosom
Campioana României are parte de un meci dificil, în deplasare.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech