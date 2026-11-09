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Sport

U-BT speră să întrerupă seria negativă. Turk Telekom Ankara sosește la Cluj-Napoca

i Scris de ionuţ grindean
U-BT speră să întrerupă seria negativă. Turk Telekom Ankara sosește la Cluj-Napoca
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Formația lui Mihai Silvășan se pregătește pentru un nou duel complicat, în Grupa B din EuroCup.

Sursa: Ziua De Cluj

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