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Sport

"U" Cluj așteaptă decizia lui Andrei Burcă. Anunțul conducerii vicecampioanei

i Scris de ionuţ grindean
"U" Cluj așteaptă decizia lui Andrei Burcă. Anunțul conducerii vicecampioanei
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Radu Constantea a oferit informații despre posibila sosire a fundașului echipei naționale alături de "studenți".

Sursa: Ziua De Cluj

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