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Sport

„U” Cluj nu se poate baza pe unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei la meciul cu Csikszereda!

s Scris de sergiu crăciun(
„U” Cluj nu se poate baza pe unul dintre jucătorii exponențiali ai echipei la meciul cu Csikszereda!
Aosom
La meciul de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, programat sâmbătă de la ora 15:00, Universitatea Cluj nu va putea conta pe Oucasse Mendy (25 de ani).

Sursa: Monitorul Cluj

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