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Sport

U Craiova e pe loc de optimi în Conference League. Șansele de calificare ale campioanei României

t Scris de teodor serban
U Craiova e pe loc de optimi în Conference League. Șansele de calificare ale campioanei României
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Universitatea Craiova a învins echipa albaneză KF Egnatia cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League.

Sursa: Ziare

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