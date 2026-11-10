 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

UAE, cu Tadej Pogacar refăcut, a ales Spania pentru stagiul de pregătire de iarnă

c Scris de cristian mihală
UAE, cu Tadej Pogacar refăcut, a ales Spania pentru stagiul de pregătire de iarnă
Aosom
Echipa ciclistă UAE Team Emirates-XRG, condusă de rutierul sloven Tadej Pogacar, va alege din nou oraşul spaniol Benidorm (Alicante) drept locaţie pentru stagiu

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech