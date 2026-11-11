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Sport

UEFA a amânat mai multe meciuri programate în Portugalia din cauza alertei meteorologice (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
UEFA a amânat mai multe meciuri programate în Portugalia din cauza alertei meteorologice (Ecopolitic)
Aosom
UEFA a anunţat marţi că a decis să amâne mai multe meciuri de fotbal programate în Portugalia (…)

Sursa: Ziar.com

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