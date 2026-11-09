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Sport

Uli Hoeness nu-l slăbește pe Lennart Karl: „Am fost implicat în 50% din golurile sale din ultimele zile”

a Scris de aurelian botezatu
Uli Hoeness nu-l slăbește pe Lennart Karl: „Am fost implicat în 50% din golurile sale din ultimele zile”
Aosom
Președintele de onoare al lui Bayern Munchen dezvăluie că în ultima vreme s-a ocupat serios de educația puștiului Lennart Karl (18 ani). După o perioadă în care a ieșit în evidență mai mult în afara terenului, și nu pozitiv, marele talent al lui Bayern a revenit în sfârșit pe tabelele de marcaj. ...

Sursa: Gsp

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