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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Ultimii 4 campioni mondiali au dominat primele antrenamente de la Interlagos! Norris, cel mai rapid

n Scris de nicu savin
Ultimii 4 campioni mondiali au dominat primele antrenamente de la Interlagos! Norris, cel mai rapid
Aosom
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a stabilit cel mai rapid timp în prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Braziliei, a 20-a etapă a

Sursa: Eurosport Romania

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