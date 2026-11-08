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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

ULUITOR! Nicolae Stanciu a devenit campion în China după un scenariu SF!

m Scris de maria olteanu
ULUITOR! Nicolae Stanciu a devenit campion în China după un scenariu SF!
Aosom
Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul naționalei României, a devenit campion al Chinei alături de Dalian Yingbo, după un final de sezon greu de imaginat. Formația internaționalului român a câștigat duminică dimineață, în ultima etapă, cu scorul de 3-1 în fața celor de la Tianjin Jinmen Tiger și a profitat de o prăbușire incredibilă a liderului Chengdu Rongcheng. ...

Sursa: Gsp

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