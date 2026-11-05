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Sport

Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”

c Scris de codrina mențel
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”
Aosom
Răzvan Botezatu rupe tăcerea după anii petrecuți la Antena Stars. Ce ar fi îndurat în spatele camerelor

Sursa: Click

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