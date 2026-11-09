 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Un adversar "formidabil" pentru Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA

a Scris de alexandru atanase
Un adversar "formidabil" pentru Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA
Aosom
Fostul mare antrenor francez Arsene Wenger ia în considerare o candidatură pentru președinția Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), scrie Press Association, citată de DPA.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech