Un altfel de interviu cu Nuno Campos, Antrenorul lunii octombrie » „A început de la fiica mea”. Dezvăluirea despre pasiunea care i-a schimbat familia

Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a fost ales, pentru a doua oară, „Antrenorul lunii” în proiectul Gazetei Sporturilor „Cei mai buni”. Tehnicianul „câinilor” a oferit un interviu în exclusivitate pentru GSP.ro, o discuție amplă, care depășește granițele fotbalului: de la filosofia pe care încearcă să o implementeze și trăirile sale în alb-roșu, până la povești și experiențe mai puțin cunoscute din viața lusitanului. ...

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