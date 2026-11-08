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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Un an din "era Filipe Coelho" la Universitatea Craiova! Cifrele impresionante ale antrenorului despre care nimeni nu știa nimic

d Scris de digi sport
Un an din "era Filipe Coelho" la Universitatea Craiova! Cifrele impresionante ale antrenorului despre care nimeni nu știa nimic
Aosom
Un an din "era Filipe Coelho" la Universitatea Craiova! Cifrele impresionante ale antrenorului despre care nimeni nu știa nimic

Sursa: Digisport

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