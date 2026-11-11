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Sport

Un antrenor de fotbal, acuzat că a distrus un gard în Parcul Sportiv Florești. A fost depusă plângere!

v Scris de valentina prelipcean(
Un antrenor de fotbal, acuzat că a distrus un gard în Parcul Sportiv Florești. A fost depusă plângere!
Aosom
Un antrenor de fotbal din Florești este acuzat că a deteriorat un gard din Parcul Sportiv, după ce ar fi încercat să sară peste o poartă închisă.

Sursa: Monitorul Cluj

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