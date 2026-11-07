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Sport

Un campion NBA cu peste 500 de meciuri în liga nord-americană a anunțat că se retrage din sport: „Îmi pun sănătatea pe primul loc”

d Scris de david istrate
Un campion NBA cu peste 500 de meciuri în liga nord-americană a anunțat că se retrage din sport: „Îmi pun sănătatea pe primul loc”
Aosom
Kristaps Porzingis (31 de ani), baschetbalist cu peste 500 de meciuri în NBA, și-a anunțat retragerea din acest sport, alegând să își prioritizeze sănătatea. În această vară, jucătorul leton semnase un contract valabil pe două sezoane cu Golden State Warriors, în valoare de 40 de milioane de dolari. Kristaps Porzingis a fost transferat de Golden State Warriors în timpul stagiunii 2025-2026, în schimbul lui Buddy Hield și al lui Jonathan Kuminga. ...

Sursa: Gsp

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