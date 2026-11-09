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Sport

Un cvintuplu campion olimpic la judo intră în cursa pentru Palatul Elysee

g Scris de george traicu
Un cvintuplu campion olimpic la judo intră în cursa pentru Palatul Elysee
Aosom
Legendarul judoka Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic şi un simbol al sportului francez, şi-a anunţat luni candidatura la alegerile prezidenţiale din 2027

Sursa: Stiri Pe Surse

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