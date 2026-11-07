Un elev de 18 ani a câștigat 2.000.000 de euro după ce a răzuit un loz de 10 euro, în Italia. Ce vrea să facă cu banii

Michele, un elev de 18 ani de la școala Panzini din Italia, a devenit milionar cu un loz răzuibil în valoare de 10 euro. Tânărul a povestit pentru publicația Il Messaggero ce planuiește să facă cu banii alături de familia sa. Tânărul locuiește cu familia sa în Marzocca, o mică stațiune din regiunea Marche, pe …

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