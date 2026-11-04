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Sport

Un fost atacant din Superliga a murit la doar 38 de ani. În urmă cu câteva luni aflase diagnosticul crunt

a Scris de anca flondor
Un fost atacant din Superliga a murit la doar 38 de ani. În urmă cu câteva luni aflase diagnosticul crunt
Aosom
Vadim Crîcimari, fostul atacant legitimat la Oțelul Galați, a decedat la 38 de ani. Acesta fusese diagnosticat cu o formă agresivă de cancer în luna martie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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