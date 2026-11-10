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Sport

Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat

d Scris de diana pavel
Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat
Aosom
Tensiunile au atins cote explozive în cursa decisivă pentru biletul de Shanghai și marea finală Asia Express 2026. Miza uriașă și diferențele infime de timp dintre echipe au declanșat un haos total la o probă desfășurată într-un hotel din China, unde concurenții trebuiau să recupereze instrucțiunile

Sursa: Click

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