Un gest făcut în lift a stârnit un adevărat conflict între echipe la Asia Express. Ce s-a întâmplat

Tensiunile au atins cote explozive în cursa decisivă pentru biletul de Shanghai și marea finală Asia Express 2026. Miza uriașă și diferențele infime de timp dintre echipe au declanșat un haos total la o probă desfășurată într-un hotel din China, unde concurenții trebuiau să recupereze instrucțiunile

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