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Un șofer din Spania a scăpat de o amendă de 900 de euro după ce a contestat-o în instanță. Greșeala făcută de autorități

a Scris de aura trif
Un șofer din Spania a scăpat de o amendă de 900 de euro după ce a contestat-o în instanță. Greșeala făcută de autorități
Aosom
Un șofer din Spania a scăpat de o amendă de 900 de euro, după ce a contestat-o în instanță. Judecătorii au anulat sancțiunea, constatând că autoritățile nu respectaseră procedura de notificare a amenzii.

Sursa: Stirile Pro.tv

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