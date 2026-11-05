Unde a dispărut selecționerul?! Decizia surprinzătoare luată de Gheorghe Hagi înaintea ultimelor meciuri din Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi (61 de ani) se pregătește să anunțe mâine lotul final pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor. Cu zero puncte după primele patru jocuri din grupă, selecționerul a luat decizia de a nu mai merge la niciun meci disputat pe stadioanele din România. Echipa națională a României a încheiat în genunchi acțiunea din septembrie-octombrie, perioadă în care nu a câștigat niciun meci din grupa Ligii Națiunilor. ...

Distribuie: Facebook Instagram