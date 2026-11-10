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Sport

Ungurii au reacționat imediat după ceea ce s-a întâmplat la București: "Ședință de criză"

d Scris de digi sport
Ungurii au reacționat imediat după ceea ce s-a întâmplat la București: "Ședință de criză"
Aosom
Ungurii au reacționat imediat după ceea ce s-a întâmplat la București: "Ședință de criză"

Sursa: Digisport

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