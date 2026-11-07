 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Unic! Cristiano Bergodi a intrat în istoria SuperLigii, chiar după marea surpriză din Csikszereda - ”U” Cluj

d Scris de digi sport
Unic! Cristiano Bergodi a intrat în istoria SuperLigii, chiar după marea surpriză din Csikszereda - ”U” Cluj
Aosom
Unic! Cristiano Bergodi a intrat în istoria SuperLigii, chiar după marea surpriză din Csikszereda - ”U” Cluj

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech