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Sport

Universitatea Craiova, 99% sigură de calificare în UECL! Ce șanse au oltenii la top 8

d Scris de dani morar
Universitatea Craiova, 99% sigură de calificare în UECL! Ce șanse au oltenii la top 8
Aosom
Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe Egnatia, pe stadionul "Ion Oblemenco", și se află pe locul 8, unul care asigură calificarea direct în optimile compet

Sursa: Eurosport Romania

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