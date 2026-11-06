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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Universitatea Craiova, amendată de UEFA!

d Scris de digi sport
Universitatea Craiova, amendată de UEFA!
Aosom
Universitatea Craiova și-a continuat parcursul foarte bun din faza ligii Conference League și a învins-o joi (5 noiembrie) pe Egnatia, scor 2-0.

Sursa: Digisport

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