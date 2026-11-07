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Sport

Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

v Scris de valentin-marian burlacu
Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
Aosom
Gheorghe Hagi a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, ultimele din ediția 2026 a Ligii Națiunilor. Universitatea Craiova are 5 jucători, cei mai mulți de la o echipă de club din Superliga.

Sursa: Adevarul

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