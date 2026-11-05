 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Universitatea Craiova – Egnatia, arbitrat de o brigadă din Scoția. Donald Robertson va conduce partida

d Scris de diana pană
Universitatea Craiova – Egnatia, arbitrat de o brigadă din Scoția. Donald Robertson va conduce partida
Aosom
Meciul Universitatea Craiova - Egnatia (Albania), care va avea loc astăzi, de la ora 22.00, în grupa principală din Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Scoţia, cu Donald Robertson la centru, scrie news.ro. Donald Robertson va fi ajutat ...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech