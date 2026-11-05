Universitatea Craiova – Egnatia, arbitrat de o brigadă din Scoția. Donald Robertson va conduce partida

Un fost ministru de externe denunță eliminarea lui Călin Georgescu la comandă externă. "Vine dintr-un birou de la Bruxelles. Asta e, vă dați seama" 05 Nov 2026

Nicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare” 05 Nov 2026