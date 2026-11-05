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Sport

Universitatea Craiova - Egnatia, în Conference League, după 12 partide fără eșec pentru olteni. Cine transmite meciul

a Scris de alexandru atanase
Universitatea Craiova - Egnatia, în Conference League, după 12 partide fără eșec pentru olteni. Cine transmite meciul
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Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația albaneză KF Egnatia, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă din etapa a treia a Conference League.

Sursa: Ziare

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