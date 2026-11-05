Universitatea Craiova - Egnatia » Oltenii caută a doua victorie în Conference League! Comentăm la GSP Live Special

GSP Live Special revine joi, 5 noiembrie, ora 21:30, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și Egnatia, contând pentru etapa a treia din Conference League. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Gabriel Glăvan, fost director sportiv la Dinamo, respectiv pe jurnalistul Grigore Cartianu. ...

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