Universitatea Craiova, pas important în Conference. Comentăm la GSP Live

Alexandru Barbu revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11:00, alături de Raul Rusescu, analist al emisiunii, și Sergiu Alexandru, jurnalist al Gazetei Sporturilor. Despre ce discutăm, printre altele: Universitatea Craiova a câștigat seara trecută în Conference League, contra formației Egnatia, scor 2-0. ...

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