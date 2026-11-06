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Sport

Universitatea Craiova, pas important în Conference League. Analizăm la GSP Live

r Scris de răzvan stamatiu
Universitatea Craiova, pas important în Conference League. Analizăm la GSP Live
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Alexandru Barbu revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11:00, alături de Raul Rusescu, analist al emisiunii, și Sergiu Alexandru, jurnalist al Gazetei Sporturilor. Despre ce discutăm, printre altele: Universitatea Craiova a câștigat seara trecută în Conference League, contra formației Egnatia, scor 2-0. ...

Sursa: Gsp

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