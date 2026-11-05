Universitatea Stanford, răspuns în cazul Anei Bărbosu: „Continuăm analiza internă”

Ana Bărbosu (20 de ani) a primit o suspendare de doi ani din partea Diviziei Anti-Doping a TAS pentru încălcarea regulamentelor antidoping în ceea ce privește localizarea. Gimnasta din România este studentă la Stanford, cu o bursă sportivă, iar universitatea din SUA a transmis pentru GSP.ro punctul de vedere printr-un scurt comunicat. ...

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