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Sport

Universitatea Stanford, răspuns în cazul Anei Bărbosu: „Continuăm analiza internă”

r Scris de roxana fleşeru
Universitatea Stanford, răspuns în cazul Anei Bărbosu: „Continuăm analiza internă”
Aosom
Ana Bărbosu (20 de ani) a primit o suspendare de doi ani din partea Diviziei Anti-Doping a TAS pentru încălcarea regulamentelor antidoping în ceea ce privește localizarea. Gimnasta din România este studentă la Stanford, cu o bursă sportivă, iar universitatea din SUA a transmis pentru GSP.ro punctul de vedere printr-un scurt comunicat. ...

Sursa: Gsp

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