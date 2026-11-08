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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Unul din doi şoferi a frânat brusc cel puţin o dată în ultimul an, din propria neatenţie. Ce înseamnă asta în trafic

f Scris de florin răvdan
Unul din doi şoferi a frânat brusc cel puţin o dată în ultimul an, din propria neatenţie. Ce înseamnă asta în trafic
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O statistică extrem de interesantă iese la iveală în traficul din România. Unul din doi şoferi recunoaşte că, în ultimul an, a frânat brusc cel puţin o dată din propria neatenţie.

Sursa: Dcnews

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