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Unul dintre cei mai mari antrenori din istorie ar putea candida pentru șefia FIFA. Adversar „formidabil” pentru Infantino

c Scris de cristian anton
Unul dintre cei mai mari antrenori din istorie ar putea candida pentru șefia FIFA. Adversar „formidabil” pentru Infantino
Aosom
Fostul mare antrenor francez Arsene Wenger ia în considerare o candidatură pentru preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), scrie Press Association, citată de DPA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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