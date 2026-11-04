Unul dintre cei mai speriați oameni după alegerile din SUA. Legăturile cu Donald Trump ar putea să-l "înfunde"

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, ar putea fi obligat să răspundă la întrebări privind legăturile sale cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în caz contrar riscând să se confrunte cu consecinţe penale, după ce democraţii au preluat controlul asupra Congresului, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

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