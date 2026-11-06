Vaișcovici a dat în toată lumea, după revenirea lui Răducioiu la Dinamo: „Dacă nu, iese scandal”

Claudiu Vaișcovici, fostul atacant al lui Dinamo, a comentat revenirea în club a lui Florin Răducioiu, numit în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Vaișcovici a avut un mesaj dur pentru suporterii lui Dinamo, care au contestat angajarea lui Răducioiu. Fanii clubului au invocat niște declarații oferite de fostul atacant în 2022, când Răducioiu spunea „lăsați Dinamo să intre în faliment”. ...

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