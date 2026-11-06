 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Vaișcovici a dat în toată lumea, după revenirea lui Răducioiu la Dinamo: „Dacă nu, iese scandal”

a Scris de adrian duţă
Vaișcovici a dat în toată lumea, după revenirea lui Răducioiu la Dinamo: „Dacă nu, iese scandal”
Aosom
Claudiu Vaișcovici, fostul atacant al lui Dinamo, a comentat revenirea în club a lui Florin Răducioiu, numit în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Vaișcovici a avut un mesaj dur pentru suporterii lui Dinamo, care au contestat angajarea lui Răducioiu. Fanii clubului au invocat niște declarații oferite de fostul atacant în 2022, când Răducioiu spunea „lăsați Dinamo să intre în faliment”. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech