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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Valentin Suciu, după ce Csikszereda a remizat cu vicecampioana "U" Cluj: "Poate că meritam mai mult"

d Scris de digi sport
Valentin Suciu, după ce Csikszereda a remizat cu vicecampioana "U" Cluj: "Poate că meritam mai mult"
Aosom
Valentin Suciu, după ce Csikszereda a remizat cu vicecampioana "U" Cluj: "Poate că meritam mai mult"

Sursa: Digisport

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